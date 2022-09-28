В Госдуму внесен законопроект об увеличении прожиточного минимума до 14 375 рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, предполагающий установление в 2023 году прожиточного минимума на уровне 14 375 рублей.

Согласно законопроекту, размещенному в электронной базе на сайте нижней палаты пааламента, новый размер прожиточного минимума предлагается установить исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 года (14 375 рублей). В 2024 году кабинет министров предложил установить прожиточный минимум на уровне 15 049 рублей.

Как писал сайт KP.RU, ранее правительство России внесло в Госдуму РФ законопроект об установлении в 2023 году минимального размера оплаты труда в размере 16 242 рублей.

Тем временем Государственная дума приняла во втором и третьем чтении изменения, предполагающие кредитные каникулы для граждан, призванных в армию в рамках частичной мобилизации.