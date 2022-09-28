ВСУ нанесли ракетный удар по комплексу политехнического университета в Херсоне Фото: соцсети

Вооруженные силы Украины ракетный удар по комплексу политехнического университета в Херсоне, есть пострадавшие, сообщили в экстренных службах.

«Учебное заведение обстреляно. Рядом детские площадки. Время, когда люди идут после работы, гуляют люди с детьми. Пострадавшим оказывается помощь», – рассказал представитель экстренных служб.

Он отметил, что одно из зданий полностью разрушено.

Напомним, в среду, 28 сентября, украинские войска нанесли ракетный удар по гостинице «Колос» в Алешках Херсонской области. В результате обстрела пострадали несколько человек.

Как писал сайт KP.RU, несколько дней назад ВСУ ударили из реактивной системы залпового огня американского производства HIMARS по гостинице в центре Херсона, погибли несколько человек. Один из них – бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.