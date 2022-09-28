Стало известно, когда Финляндия объявит об ограничении въезда для россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Финляндии 29 сентября примут окончательное решение об ограничениях на въезд россиян в страну. Об этом говорится в сообщении финского правительства.

Отмечается, что кабмином Финляндии будет принято «принципиальное решение», в результате которого будет «существенно ограничен» транзит россиян через Финляндию в остальные страны Шенгенской зоны.

Как сообщает ТАСС, также будут ограничены туристические поездки российских граждан в Финляндию.

Напомним, Финляндия ограничит въезд россиян в страну. Такое решение приняли президент Саули Ниистё и комитет Совмина финского правительства. Решение о значительном ограничении въезда российских граждан и выдачи виз принято «на основании серьезного ущерба международному авторитету Финляндии». Также сообщается, что в ближайшие дни Финляндия собирается ограничить транзит россиян с шенгенскими визами, выданными как Финляндией, так и другими странами.

Как рассказывал сайт KP.RU, ранее четыре европейских страны, отличающиеся наибольшим уровнем русофобии, приняли решение не впускать на свою территорию граждан России даже при наличии у них шенгенских виз, которые выдали другие государства. Неудивительно, что впереди всех в деле борьбы с россиянами оказались Польша и страны Прибалтики.