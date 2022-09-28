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В мире28 сентября 2022 20:24

Стало известно, когда Финляндия объявит об ограничении въезда для россиян

Кабмин Финляндии примет решение о введении ограничений на въезд в республику граждан России 29 сентября 2022 года
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Стало известно, когда Финляндия объявит об ограничении въезда для россиян

Стало известно, когда Финляндия объявит об ограничении въезда для россиян

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Финляндии 29 сентября примут окончательное решение об ограничениях на въезд россиян в страну. Об этом говорится в сообщении финского правительства.

Отмечается, что кабмином Финляндии будет принято «принципиальное решение», в результате которого будет «существенно ограничен» транзит россиян через Финляндию в остальные страны Шенгенской зоны.

Как сообщает ТАСС, также будут ограничены туристические поездки российских граждан в Финляндию.

Напомним, Финляндия ограничит въезд россиян в страну. Такое решение приняли президент Саули Ниистё и комитет Совмина финского правительства. Решение о значительном ограничении въезда российских граждан и выдачи виз принято «на основании серьезного ущерба международному авторитету Финляндии». Также сообщается, что в ближайшие дни Финляндия собирается ограничить транзит россиян с шенгенскими визами, выданными как Финляндией, так и другими странами.

Как рассказывал сайт KP.RU, ранее четыре европейских страны, отличающиеся наибольшим уровнем русофобии, приняли решение не впускать на свою территорию граждан России даже при наличии у них шенгенских виз, которые выдали другие государства. Неудивительно, что впереди всех в деле борьбы с россиянами оказались Польша и страны Прибалтики.