Антонов: в словах чиновников США о ядерном оружии прослеживаются угрозы в адрес России Фото: Евгения ГУСЕВА

В словах чиновников США о ядерном оружии прослеживаются угрозы в адрес России, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Любой американец согласится, что нельзя допускать повторения событий Карибского кризиса, отметил дипломат.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты будут рассматривать возможность применения ядерного вооружения только в экстремальных условиях и для защиты своих жизненных интересов. Как отметил Блинкен, пока существуют ядерные вооружения, главной ролью ядерного оружия США является сдерживание ядерных атак на Соединенные Штаты, их партнеров и союзников.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому такая война никогда не должна быть развязана. Российский лидер направил приветствие участникам и гостям конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.