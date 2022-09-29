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Политика29 сентября 2022 12:17

Захарова назвала США стороной конфликта на Украине

Свидетельство тому свидетельство – договоренность о выделении Киеву пакета помощи на сумму 12 млрд долларов, сказал дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Захарова назвала США стороной конфликта на Украине

Захарова назвала США стороной конфликта на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты фактическим стали стороны конфликта на Украине, заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Вашингтон в очередной раз продемонстрировал, насколько он утратил связь с реальностью, фактически став стороной конфликта. Очередное тому свидетельство – достигнутая на днях в Конгрессе США предварительная договоренность о выделении киевскому режиму нового пакета помощи на сумму почти 12 миллиардов долларов», – сказал дипломат.

Как писал сайт KP.RU, ранее Захарова заявлял, что поставки США на Украину ракет большой дальности превратят Вашингтон в непосредственную сторону конфликта. В таком случае Москва оставляет за собой право защищать свою территорию всеми доступными способами, отметила она.

О том же на прошлой неделе говорил и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его мнению, западные государства становятся стороной конфликта на Украине, цинично накачивая ее вооружением.