Захарова назвала циничной реакцию США и Украины на итоги референдумов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты и курируемые ими власти Украины цинично отреагировали на результаты референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, поскольку не хотят принимать реальность, считает официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Режим Зеленского и его американские кураторы не хотят принимать действительность, не хотят видеть эту сторону международного права. Напротив, они цинично ставят под сомнение процедуру проведения плебисцита и его итоги, считают их ничтожными», – заявила дипломат на брифинге.

Как писал сайт KP.RU, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершились референдумы о вхождении в состав России. Во всех регионах они признаны состоявшимися.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что договоры о вхождении новых территорий в состав России будут подписаны в пятницу, 30 сентября.