Байден отказался обвинить Россию во взрывах на газопроводах «Северного потока» Фото: REUTERS

Президент США Джозеф Байден отказался отметить на вопрос, обвиняет ли он Россию в утечке газа из «Северных потоков».

«Давай остановимся на этом, хорошо?, – сказал он журналисту, но под давлением репортеров Байден вынужден был продолжить, - Есть много важных международных вопросов, но мы здесь, чтобы поговорить об Америке. Спасибо», - приводит его слова телеканал CNN.

Перед этим президент США рассказывал о реакции Белого дома на тропический шторм Ян.

Ранее сат KP.RU писал, хочешь знать заказчика преступления - ищи кому выгодно. Это знали еще древние римляне. Диверсия на российских газопроводах «Северный поток» более всего отвечает интересам США, и хотя бы поэтому, сколько официальные лица и пресса на Западе не будут переводить стрелки на Россию, все равно им никто не поверит. Об этом говорят и последние новости. Намекая, кто взорвал "Северный поток". Подробнее читайте здесь

Таких прецедентов в экономической истории не было. Одновременный взрыв сразу на трех нитках крупнейших газопроводов – случай небывалый.Ответить на ключевой вопрос: кто же и каким образом организовал взрывы на трех нитках газопроводов «Северного потока» – работа следователей и оперативных комиссий. "Комсомольская правда" попробовала понять, кто выиграл, а кто проиграл от этой диверсии.