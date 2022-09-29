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В мире29 сентября 2022 19:17

Байден отказался обвинить Россию во взрывах на газопроводах «Северного потока»

Перед этим президент США рассказывал о реакции Белого дома на тропический шторм Ян
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Байден отказался обвинить Россию во взрывах на газопроводах «Северного потока»

Байден отказался обвинить Россию во взрывах на газопроводах «Северного потока»

Фото: REUTERS

Президент США Джозеф Байден отказался отметить на вопрос, обвиняет ли он Россию в утечке газа из «Северных потоков».

«Давай остановимся на этом, хорошо?, – сказал он журналисту, но под давлением репортеров Байден вынужден был продолжить, - Есть много важных международных вопросов, но мы здесь, чтобы поговорить об Америке. Спасибо», - приводит его слова телеканал CNN.

Перед этим президент США рассказывал о реакции Белого дома на тропический шторм Ян.

Ранее сат KP.RU писал, хочешь знать заказчика преступления - ищи кому выгодно. Это знали еще древние римляне. Диверсия на российских газопроводах «Северный поток» более всего отвечает интересам США, и хотя бы поэтому, сколько официальные лица и пресса на Западе не будут переводить стрелки на Россию, все равно им никто не поверит. Об этом говорят и последние новости. Намекая, кто взорвал "Северный поток". Подробнее читайте здесь

Таких прецедентов в экономической истории не было. Одновременный взрыв сразу на трех нитках крупнейших газопроводов – случай небывалый.Ответить на ключевой вопрос: кто же и каким образом организовал взрывы на трех нитках газопроводов «Северного потока» – работа следователей и оперативных комиссий. "Комсомольская правда" попробовала понять, кто выиграл, а кто проиграл от этой диверсии.