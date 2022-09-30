В ДНР конфисковали имущество более 140 украинских олигархов и депутатов Фото: Александр КОЦ

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин подписал постановление, согласно которому недвижимость украинских олигархов Рината Ахметова и Сергея Курченко, а также 140 других граждан страны и двух компаний, находящаяся на территории республики, конфискуется в пользу властей ДНР.

Согласно тексту документа, опубликованного на сайте главы республики, власти прекращают в отношении них "право собственности и другие вещные права <...> на объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Донецкой Народной Республики, <...> обратив их в государственную собственность без компенсации собственникам стоимости такого имущества".

Ранее сайт KP.RU рассказывал, что в ходе разведывательных мероприятий в населенном пункте Луганской Народной Республики в одном из домовладений росгвардейцы обнаружили спутниковую интернет-тарелку STARLINK компании Space X , поставляемую в рамках военной помощи ВСУ от США. Оборудование принадлежало одному из подразделений ВСУ, которое дислоцировалось в этом районе.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.