Россиянам рассказали, какие выплаты изменятся с 1 октября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский заявил, что во многих регионах с 1 октября проиндексируют выплаты по социальным льготам и детским пособиям, а также фиксированные выплаты для граждан возрастом от 80 лет.

Кроме того, как рассказывает "Прайм", семьи, в которых среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума, до 1 октября должны подать заявления в Пенсионный фонд России для выплаты пособий на детей 8-17 лет. Тогда период выплаты будет начинаться с 1 апреля 2022 года.

Гиринский напомнил, что с 1 января 2023 года льготники могут получать выплаты, которые не назначаются автоматически, в денежной форме или в виде "набора социальных услуг" (НСУ). Он включает в себя лекарства и препараты для медицинского применения по рецептам, медицинские изделия по рецептам, специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов, путевки и бесплатный проезд, уточнил эксперт.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил предусмотреть в бюджете средства на индексацию зарплат военных и правоохранителей выше уровня инфляции в 2022-2023 годах. Соответствующее распоряжение, адресованное правительству, было опубликовано на сайте Кремля. Оно должно было быть реализовано до 1 октября 2021 года.

Кстати, 67% работодателей России планируют повысить заработную плату своим сотрудникам в 2022 году. Увеличения окладов сотрудников в 2022 году ожидают 67% (опрошенных руководителей) компаний, еще 27% не рассчитывают ни на какие изменения в этом плане, а о возможном снижении говорят лишь 1%.

До этого опрос показал, что среднестатистическому россиянину для счастья нужно 178 тысяч рублей в месяц. Согласно исследованию, мужчинам для счастья необходимо 205 тысяч рублей в месяц, женщинам – 155 тысяч.