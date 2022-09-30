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Политика30 сентября 2022 6:53

Патрушев назвал США основным выгодополучателем от взрывов на "Северных потоках"

Секретарь Совбеза РФ указал на необходимость скоординировать усилия по выявлению заказчиков
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Патрушев назвал США основным выгодополучателем от взрывов на "Северных потоках"

Патрушев назвал США основным выгодополучателем от взрывов на "Северных потоках"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что основным выгодополучателем от взрывов на газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток 2» является Вашингтон.

«Буквально с первых минут после сообщений о взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" Запад развернул активную кампанию по поиску виновных. Однако очевидно, что основным выгодополучателем, прежде всего экономически, являются США», - заявил секретарь Совбеза РФ на совещании глав разведслужб стран СНГ.

Патрушев также указал на необходимость скоординировать усилия по выявлению заказчиков, а также исполнителей произошедшего на газопроводах.

Напомним, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что аварии на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» произошли в зоне, подконтрольной разведке США. Незадолго до этого дипломат также призвала президента США Джо Байдена ответить, реализовал ли он свою угрозу «покончить с "Северным потоком"», а также имеет ли Вашингтон како-либо отношение к произошедшему.