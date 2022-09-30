Патрушев назвал США основным выгодополучателем от взрывов на "Северных потоках" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что основным выгодополучателем от взрывов на газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток 2» является Вашингтон.

«Буквально с первых минут после сообщений о взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" Запад развернул активную кампанию по поиску виновных. Однако очевидно, что основным выгодополучателем, прежде всего экономически, являются США», - заявил секретарь Совбеза РФ на совещании глав разведслужб стран СНГ.

Патрушев также указал на необходимость скоординировать усилия по выявлению заказчиков, а также исполнителей произошедшего на газопроводах.

Напомним, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что аварии на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» произошли в зоне, подконтрольной разведке США. Незадолго до этого дипломат также призвала президента США Джо Байдена ответить, реализовал ли он свою угрозу «покончить с "Северным потоком"», а также имеет ли Вашингтон како-либо отношение к произошедшему.