Песков назвал безответственными людей, заявляющих о ядерной эскалации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Про ядерную эскалацию говорят те люди, которые ведут себя безответственно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Насчет ядерной эскалации говорят те люди, которые ведут себя безответственно. Мы не хотим развивать эту тему. Все-таки мы призываем всех ответственно себя вести», – сказал пресс-секретарь президента России журналистам.

Как сообщал сайт KP.RU, ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что РФ вправе применить ядерное оружие в украинском конфликте, если это будет необходимо. При этом политик уточнил, что все случаи возможности принятия подобного решения прописаны в Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, которых государство будет придерживаться.

Песков, комментируя заявление Медведева, подтвердил, что он отсылал к доктринальным документам.