Денис Пушилин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли в полукольцо Красный Лиман в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в пятницу, 30 сентября 2022 года.

По его словам, дорога от Сватово находится под контролем союзных сил, но ее периодически обстреливают.

"На данный момент Красный Лиман в полукольце, дорога от Сватово под нашим контролем, но периодически под обстрелом", - уточнил Пушилин в своем телеграм-канале.

Руководитель республики также отметил сложную обстановку в районе Дробышево и Ямполя, которые сейчас находятся под контролем Киева, который бросил на этом направлении внушительные силы.

Пушилин добавил, что защитники Донбасса "должны выстоять" и призвал "смотреть трезво на ситуацию и делать выводы из своих ошибок".

Как ранее писал сайт KP.RU, первые россияне, призванные в Вооруженные силы России по частичной мобилизации, прибыли в Донецкую народную республику (ДНР). Они уже приступили к прохождению специальной военной подготовки на полигонах ДНР.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, продолжится ли российская специальная военная операция на Украине, когда все населенные пункты Донбасса будут освобождены.

По словам пресс-секретаря президента России, для начала необходимо как минимум освободить всю территорию Донецкой народной республики (ДНР). Дмитрий Песков уточнил, что речь идет о границах 2014 года.