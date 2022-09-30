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Политика30 сентября 2022 10:24

Меркель призвала привлечь Россию к работе над архитектурой безопасности Европы

Политик не исключила, что "для этого потребуется много выдержки"
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Ангела Меркель

Ангела Меркель

Фото: EAST NEWS

Бывший Канцлер Германии Ангела Меркель призвала политиков продолжить работу над архитектурой безопасности Европы с участием России, даже если "для этого потребуется много выдержки". Соответствующее заявление политик сделала в ходе выступления в городе Гослар. Ее слова приводит немецкий телеканал N-tv.

Меркель выразила уверенность, что привлечение Москвы к созданию общеевропейской архитектуры безопасности необходимо для ее полноценного функционирования.

Как ранее писал сайт KP.RU, Ангела Меркель заявила, что Западу следует серьезно воспринимать слова президента России Владимира Путина и ни в коем случае не относиться к ним как к возможному блефу. Политик подчеркнула, что подобный подход является признаком политической мудрости.

Напомним, бывший премьер-министр Италии, лидер партии "Вперёд, Италия" Сильвио Берлускони заявил, что мог бы выступить вместе с Ангелой Меркель в качестве посредников для переговоров с Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине.