Меркель призвала привлечь Россию к работе над архитектурой безопасности Европы

Ангела Меркель Фото: EAST NEWS

Бывший Канцлер Германии Ангела Меркель призвала политиков продолжить работу над архитектурой безопасности Европы с участием России, даже если "для этого потребуется много выдержки". Соответствующее заявление политик сделала в ходе выступления в городе Гослар. Ее слова приводит немецкий телеканал N-tv.

Меркель выразила уверенность, что привлечение Москвы к созданию общеевропейской архитектуры безопасности необходимо для ее полноценного функционирования.

Как ранее писал сайт KP.RU, Ангела Меркель заявила, что Западу следует серьезно воспринимать слова президента России Владимира Путина и ни в коем случае не относиться к ним как к возможному блефу. Политик подчеркнула, что подобный подход является признаком политической мудрости.

Напомним, бывший премьер-министр Италии, лидер партии "Вперёд, Италия" Сильвио Берлускони заявил, что мог бы выступить вместе с Ангелой Меркель в качестве посредников для переговоров с Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине.