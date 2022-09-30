Кремль заявил о намерении отстаивать позицию по референдумам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия будет отстаивать свою позицию по референдумам о присоединении к РФ республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Российская сторона продолжит отстаивать свою позицию, продолжит продвигать всю аргументацию, которая абсолютно однозначно показывает, что весь процесс происходит в рамках международного права», – сказал пресс-секретарь президента России журналистам.

Песков также сообщил, что президент РФ Владимир Путин пока не планирует контактов с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем по теме референдумов.

Напомним, накануне генсек ООН заявил, что организация не может признать результаты референдумов о вхождении в состав России, прошедшие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, поскольку они прошли вне юридических рамок Украины.

Как писал сайт KP.RU, присоединение к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей поддержало абсолютное большинство жителей этих регионов. Так, в Донецкой народной республике за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% избирателей, а в ЛНР – 98,42%. Что касается Запорожской и Херсонской областей, то там результате оказались немного скромнее – 93,11% и 87,05% соответственно.