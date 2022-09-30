Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика30 сентября 2022 11:56

Reuters: Евросоюз предварительно согласовал восьмой пакет санкций против России

Новые пакет ограничений был раскритикован Венгрией
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Евросоюз предварительно согласовал восьмой пакет санкций против России

Евросоюз предварительно согласовал восьмой пакет санкций против России

Фото: REUTERS

Страны Евросоюза предварительно согласовали восьмой пакет санкций в отношении России в связи с проведением референдумов о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской области, рассказали источники, знакомые с ситуацией.

По информации Reuters, обсуждение предложений по новому пакету прошло в пятницу, 30 сентября. Предварительное соглашение было достигнуто, несмотря на критику со стороны Венгрии. Окончательное решение ЕС примет, вероятно, на следующей неделе.

Как писал сайт KP.RU, ранее Еврокомиссия в рамках восьмого пакета санкций предложила ввести потолок цен на нефть из России. Новые ограничения предлагается установить в связи с референдумами о вхождении в состав РФ республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, присоединение к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей поддержало абсолютное большинство жителей этих регионов. Так, в Донецкой народной республике за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% избирателей, а в ЛНР – 98,42%. Что касается Запорожской и Херсонской областей, то там результате оказались немного скромнее – 93,11% и 87,05% соответственно.