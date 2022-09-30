Reuters: Евросоюз предварительно согласовал восьмой пакет санкций против России

Евросоюз предварительно согласовал восьмой пакет санкций против России Фото: REUTERS

Страны Евросоюза предварительно согласовали восьмой пакет санкций в отношении России в связи с проведением референдумов о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской области, рассказали источники, знакомые с ситуацией.

По информации Reuters, обсуждение предложений по новому пакету прошло в пятницу, 30 сентября. Предварительное соглашение было достигнуто, несмотря на критику со стороны Венгрии. Окончательное решение ЕС примет, вероятно, на следующей неделе.

Как писал сайт KP.RU, ранее Еврокомиссия в рамках восьмого пакета санкций предложила ввести потолок цен на нефть из России. Новые ограничения предлагается установить в связи с референдумами о вхождении в состав РФ республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, присоединение к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей поддержало абсолютное большинство жителей этих регионов. Так, в Донецкой народной республике за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% избирателей, а в ЛНР – 98,42%. Что касается Запорожской и Херсонской областей, то там результате оказались немного скромнее – 93,11% и 87,05% соответственно.