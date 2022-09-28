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Политика28 сентября 2022 15:03

Еврокомиссия предложила установить потолок цен на российскую нефть

Мера поможет снизить доходы России и сохранить стабильность мировых энергетических рынков, считае глава ЕК
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Еврокомиссия предложила установить потолок цен на российскую нефть

Еврокомиссия предложила установить потолок цен на российскую нефть

Фото: Shutterstock

Еврокомиссия (ЕК) предложила ввести потолок цен на нефть из России в рамках восьмого пакета санкций, заявила председатель ЕК Урсула Фон дер Ляйен. Новые ограничения предлагается установить в связи с референдумами о вхождении в состав РФ республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

«В этом пакете мы представляем правовую основу для ограничения цен на нефть. Некоторые развивающиеся страны по-прежнему нуждаются в поставках российской нефти по низким ценам. Введение потолка цен на российскую нефть поможет снизить доходы России и сохранить стабильность мировых энергетических рынков», – написала фон дер Ляйен в Twitter.

Помимо лимита цен на черное золото ЕК предлагает запретить импорт российских продуктов на общую сумму семь миллиардов евро, ввести санкции против лиц, которые будут обходить ограничения в отношении России, расширить перечень авиационных и электронных компонентов и химических веществ, запрещенных к экспорту в РФ. Также Еврокомиссия предложила запретить гражданам стран Евросоюза входить в состав правления российских государственных компаний.

Как писал сайт KP.RU, министры финансов стран G7 согласились ввести лимит цен на российскую нефть. Ограничения введут с целью снижения доходов РФ и способности Москвы финансировать боевые действия.

После этого ЕК заявила о намерении работать с государствами Евросоюза, чтобы лимит цен на российскую нефть, согласованный в рамках G7, был введен во всем ЕС.

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые поддержат установление потолка цен на российское топливо.