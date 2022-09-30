В МВД ЛНР рассказали о тяжелом бое в Красном Лимане

В городе Красный Лиман (ДНР) союзные силы ведут тяжелый бой с украинскими формированиями. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В городе Красный Лиман в Донецкой Народной Республике союзные силы ведут тяжелый бой с украинскими вооруженными формированиями. Об этом в пятницу 30 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на помощника главы МВД Луганской Народной республики Виталия Киселева.

«В Красном Лимане идет сложный бой, противник бросил все силы и резервы», - сообщил Киселев.

По словам помощника министра, в операции по деблокаде города участвуют четыре боевые тактические группы. Также Киселев сообщил, что авиация и артиллерия союзных сил «плотно работает по противнику в направлении наступления».

Напомним, вооруженные формирования Украины бросили на захват Красного Лимана в ДНР серьезные силы и взяли город в полукольцо. Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин, назвав ситуацию крайне сложной.

Руководитель республики также отметил сложную обстановку в районе Дробышево и Ямполя, которые сейчас находятся под контролем Киева, который бросил на этом направлении внушительные силы.

Ранее собщалось, что союзные силы отбили попытки диверсионных групп украинских военных войти в Красный Лиман.