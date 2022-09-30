Путин заявил, что Россия создала современную Украину

Президент России Владимир Путин выступил на Красной площади после подписания документов о вхождении новых субъектов в состав РФ. Фото: кадр из видео.

Именно Россия создала современную Украину, а сейчас предоставила людям ЛДНР, Запорожья и Херсона право выбора. Об этом заявил в пятницу 30 сентября президент России Владимир Путин, выступая на концерте на Красной площади после подписания документов о вхождении новых субъектов в состав Российской Федерации.

Российский президент напомнил, что в процессе формирования СССР Россия передала Украине значительные территории вместе с населением, которое тогда было лишено права голоса. Также никто не спрашивал людей, в каком государстве они хотят жить, при развале СССР, отметил Путин.

"Только сейчас, только современная Россия предоставила людям в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсоне право выбора. Люди пришли на референдум и сделали этот выбор быть со своей исторической родиной, быть с Россией", - сказал Путин, назвав день присоединения республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей к России "днем правды и справедливости".

"Россия не только открывает двери своего родного дома, она открывает свое сердце. Добро пожаловать домой!" - сказал Путин, обращаясь к жителям этих регионов.

Напомним, после подсчетов 100% голосов были озвучены результаты референдумов-2022 в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон проголосовали за присоединение к России.

В пятницу 30 сентября президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона подписали договоры о присоединении к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.