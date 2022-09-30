Союзные силы помешали планам украинских военных относительно города Красный Лиман в ДНР. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Планы украинский силовиков относительно города Красный Лиман в Донецкой Народной Республике потерпели поражение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полковника полиции ЛНР Виталий Киселева и собственную информацию.

Ранее сообщалось, что в пятницу 30 сентября в городе Красный Лиман в Донецкой Народной Республике союзные силы ведут тяжелый бой с украинскими вооруженными формированиями.

«Красный Лиман, как ВСУ считают, последний опорный пункт. На самом деле, задача их была очень проста и банальна. До сегодняшнего дня завладеть данным населенным пунктом, отсечь Сватово, Кременную и таким образом продвинуться в сторону Российской Федерации… Но у них ничего не вышло», - рассказал Киселев агентству.

Сообщается, что корреспонденты РИА Новости побывали на передовой под Красным Лиманом и убедились, что украинским вооруженным силам не удалось перерезать дорогу снабжения между этим городом и селом Торское.

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