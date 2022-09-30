Стало известно, при каких условиях получат отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации работники российских оборонных предприятий. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Руководителям, специалистам и рабочим предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ будет предоставлена отсрочка от мобилизации при определенных условиях. Соответствующее постановление определяющее правила предоставления такой отсрочки, опубликовано в пятницу 30 сентября на сайте российского правительства, документ доступен здесь.

Согласно документу, отсрочка от призыва в рамках частичной мобилизации будет предоставляться руководителям, специалистам и рабочим предприятий ОПК, если они участвуют в выполнении заданий гособоронзаказа.

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