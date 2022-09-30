Глава российского совбеза Патрушев напомнил, что в прошлом западные спецслужбы были причастны к взрывам газопроводов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия пока не обладает доказательствами причастности западных спецслужб к подрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил в пятницу 30 сентября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, уточнив, что в прошлом эти организации были причастны к подобным диверсиям.

«У нас есть информация о том, что раньше они это делали. Через некоторое время мы тоже это скажем», - сказал Патрушев в эфире телеканала «Россия-1».

Глава Совбеза уточнил, что имеет в виду причастность западных спецслужб именно к подрывам трубопроводов.

Ранее эксперт Хазин заявил, что взрывы и авария на «Северных потоках» являются частью плана по ликвидации Евросоюза.

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