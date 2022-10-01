Военная спецоперация на Украине 1 октября 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 октября 2022 года. Именно Россия создала современную Украину, а сейчас предоставила людям ЛДНР, Запорожья и Херсона право выбора, заявил президент России Владимир Путин. Он напомнил, что в процессе формирования СССР Россия передала Украине значительные территории вместе с населением, которое тогда было лишено права голоса.

Экс-президент США Дональд Трамп поставил в тупик администрацию Байдена своим предложением возглавить посредническую группу по организации переговоров между Москвой и Киевом. Он также отметил, что "российско-украинский кризис не случился бы", если бы президентом Штатов был он.

Замглавы российского Совета Безопасности Дмитрий Медведев иронично прокомментировал реакцию Запада и Украины на присоединение к РФ новых субъектов. По его мнению, просьба официального Киева в ускоренном порядке принять Украину в НАТО является просьбой "ускорить начало третьей мировой войны".

Читатели британского издания Daily Mail отреагировали на намерение президента Украины Владимира Зеленского направить заявку на ускоренное вступление страны в НАТО и отказаться от переговоров с Россией. Многие считают, что "будет верхом глупости принять их в альянс".