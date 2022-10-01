Российская авиация сбила украинский МиГ-29 в Николавской области

Самолет украинских вооруженных сил МиГ 29 сбит в Николаевской области. Иллюстративное фото. Фото: Александр КОЦ

Истребительная авиация ВКС России сбила украинский МиГ над Николаевской областью. Об этом сообщило Минобороны Российской Федерации в ходе регулярного брифинга в субботу 1 октября.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Павловка Николаевской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины», - сказано в сводке.

Также российское военное ведомство сообщило об уничтожении в воздухе семи снарядов американских реактивных систем залпового огня «HIMARS» и двух противорадиолокационных ракеты «HARM» в районе Новой Каховки Херсонской области и тактической ракеты «Точка-У» над населенным пунктом Липцы Харьковской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 310 самолетов ВСУ, уточнили в российском Минобороны.

Также сообщалось, что союзные войска отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения. В Минобороны России сообщили, что противник ввел резервы и продолжил наступление.

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