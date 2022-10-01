Президент Молдавии Санду обвинила Киев в эскалации конфликта и заявила, что оговорилась

Майя Санду назвала Украину виновной в эскалации конфликта и заявила, что оговорилась. Фото: REUTERS

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Украина виновата в эскалации конфликта с Россией. Об этом она сказала в субботу 1 октября во время брифинга по итогам встречи с еврокомиссаром по вопросам бюджета и администрации Ханом. Санду тут же сказала, что на самом деле она имела в виду Россию.

«Развязанный Украиной конфликт. Простите, начатый Россией против Украины конфликт подмял международный порядок и имеет серьезные последствия для всей Европы», - цитирует оговорку Майи Санду РИА Новости.

Ранее Майя Санду заявила, что георгиевской ленте место в «мусорном ведре истории». Глава Крыма Сергей Аксенов назвал заявление президента Молдавии Майи Санду безобразным.

Тем временем экс-врач Обамы и Трампа призвал Байдена пройти тест на когнитивные способности после его попытки поговорить с покойницей.

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