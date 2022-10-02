Лиз Трасс Фото: REUTERS

Новый премьер-министр Британии Лиз Трасс в ходе аудиенции у короля Карла III оспорила намерение монарха посетить конференцию Организации объединенных наций (ООН) по изменению климата COP27. О конфликте между монархом и главой британского правительства сообщила газета Times.

По данным издания, спор, разгоревшийся в Букингемском дворце, разрешился в пользу Трасс – Карл III, предположительно, не поедет на саммит. Источник журналистов предположил, что невозможность личного присутствия на мероприятии огорчает монарха, так как он является страстным защитником окружающей среды.

При этом другой собеседник газеты выразил мнение, что "никакого скандала не было", а Карл III может найти другой способ выступить перед участниками COP27.

Как ранее писал сайт KP.RU, Лиз Трасс признала, что экономическая политика ее кабинета, в частности, изменения в налоговом законодательстве, приведут к экономической нестабильности в стране. При этом она уточнила, что период нестабильности будет недолгим.

Напомним, британцы раскритиковали в сети заявление Лиз Трасс о готовности ввести против России новые санкции после вхождения в ее состав новых субъектов – республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей.