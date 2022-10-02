Гендиректор МАГАТЭ намерен посетить Москву и Киев на следующей неделе

Рафаэль Гросси Фото: REUTERS

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси собираются посетить Россию и Украину для обсуждения вопроса создание зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщается на сайте МАГАТЭ в воскресенье, 2 октября 2022 года.

Как следует из текста сообщения, визиты в Москву и Киев запланированы на следующей неделе. В частности, Гросси намерен добиваться заключения российско-украинского соглашения об обеспечении безопасности Запорожской АЭС.

Как ранее писал сайт KP.RU, в конце сентября Рафаэль Гросси заявил, что подробно обсудил с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым создание зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции, находящейся под контролем Вооруженных сил России.

Гендиректор МАГАТЭ также сообщил о готовности продолжать консультации с Россией и Украиной по созданию зоны ядерной и физической безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС, так как это видится возможным и необходимым.