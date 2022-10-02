Договоры о принятии в Россию новых субъектов признаны соответствующими Конституции РФ

Конституционный суд признал договоры о принятии в Россию новых субъектов соответствующими Конституции страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Договоры о принятии в Россию Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областей соответствуют Конституции РФ. Такой вердикт вынес российский Конституционный суд в воскресенье, 2 сентября 2022 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года подписал документы о включении в состав государства четырех новых субъектов: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Глава государства отметил, что уважает выбор населения этих регионов, который был сделан в ходе референдумов. Путин добавил, что теперь их судьба навсегда будет связана с Российской Федерацией.

Напомним, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что Совет Федерации готов рассмотреть включение в состав России новых регионов 4 октября 2022 года, если к этому моменту Государственная дума примет соответствующие законы.