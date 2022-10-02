Потери ВСУ на Краснолиманском направлении превысили 200 человек убитыми

Министерство обороны России сообщила о больших потерях ВСУ на Краснолиманском направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли серьезные потери на Краснолиманском направлении под ударами российской авиации. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье, 2 октября 2022 года. Его слова приводятся в телеграм-канале ведомства.

Удары нанесены по позициям противника в районе населенного пункта Ямполовка в Донецкой народной республике (ДНР).

"Потери противника составили более 200 военнослужащих, 320 ранеными, уничтожено 10 танков и 25 боевых машин пехоты", - уточнил Конашенков.

Как ранее писал сайт KP.RU, днем ранее в связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи. Об этом сообщили в Минобороны России.

За день до этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли в полукольцо Красный Лиман. Руководитель республики также отметил сложную обстановку в районе Дробышево и Ямполя, которые перешли под контроль Киева.