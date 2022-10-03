Макрон пообещал Зеленскому, что вместе с партнерами в ЕС будет работать над новыми санкциями Фото: REUTERS

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что вместе с партнерами по ЕС намерен работать над новыми санкциями против России. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

- Президент подтвердил намерение Франции вместе с ее европейскими партнерами работать над новыми санкциями, - отметили в администрации Макрона.

Также уточняется, что французская сторона "привержена помощи Украине в восстановлении полного суверенитета и территориальной целостности".

Накануне сообщалось, что постоянные представители государств-членов Евросоюза после утверждения нового пакета европейских санкций против России могут сразу же объявить об очередном из-за вхождения новых территорий в состав РФ.

Однако, как пишет Politico, Европейский союз намерен смягчить некоторые санкции в отношении России. В частности, ЕС намерен снять запрет на перевозку российских удобрений, а также цемента и "другой продукции".