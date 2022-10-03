Евросоюз хочет исключить из антироссийских санкций лоцманов

Российских лоцманов могут вывести из-под санкций Евросоюза Фото: REUTERS

Европейский союз обсуждает инициативу исключить услуги лоцманов из антироссийских санкций, что позволит им проводить суда с энергоносителями через проливы. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свой источник.

По данным агентства, речь идет об мерах против России, которые должны вступить в силу в декабре.

По оценке сторонников данного послабления, российские лоцманы будут полезны при проводе судов через проливы, в том числе Дании, которые используются для транспортировки сырой нефти и топлива из РФ.

Как ранее писал сайт KP.RU, западные журналисты сообщили, что страны ЕС предварительно согласовали восьмой пакет санкций в отношении России в связи с проведением референдумов о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской области.

Напомним, глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз введет новые санкции, как персональные, так и секторальные, в отношении России, ее руководства и организаторов референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.