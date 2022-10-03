Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле ВСУ села Головчино, погибла женщина

Украинские войска обстреляли белгородское село Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Головчино в Белгородской области. Об этом сообщает "КП-Белгород" в понедельник, 3 октября 2022 года.

По предварительным данным, в результате обстрела погибла 48-летняя женщина. Информацию подтвердил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, снаряды попали в центральную часть села, имеются разрушения. Их масштабы предстоит оценить в ходе подомового обхода.

На место происшествия прибыли оперативные службы и глава Грайворонского городского округа.

Напомним, в этот же день Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами натовского калибра. С 6 часов утра по московскому времени по городу выпущено 19 таких снарядов.

Как ранее писал сайт KP.RU, в середине сентября Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Красный Хутор со стороны Украины. В результате частично разрушены три дома. Кроме того, пострадала местная жительницы.