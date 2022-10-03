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Политика3 октября 2022 6:30

Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле ВСУ села Головчино, погибла женщина

На месте происшествия работают оперативные службы
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Украинские войска обстреляли белгородское село

Украинские войска обстреляли белгородское село

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Головчино в Белгородской области. Об этом сообщает "КП-Белгород" в понедельник, 3 октября 2022 года.

По предварительным данным, в результате обстрела погибла 48-летняя женщина. Информацию подтвердил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, снаряды попали в центральную часть села, имеются разрушения. Их масштабы предстоит оценить в ходе подомового обхода.

На место происшествия прибыли оперативные службы и глава Грайворонского городского округа.

Напомним, в этот же день Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами натовского калибра. С 6 часов утра по московскому времени по городу выпущено 19 таких снарядов.

Как ранее писал сайт KP.RU, в середине сентября Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Красный Хутор со стороны Украины. В результате частично разрушены три дома. Кроме того, пострадала местная жительницы.