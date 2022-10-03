Бойцы Росгвардии уничтожили свыше 130 украинских боевиков в ДНР за неделю

Бойцы Росгвардии уничтожили украинский танк в ДНР Фото: Росгвардия.

Бойцы Росгвардии в ходе спецоперации на Украине за прошедшую неделю уничтожили более 130 украинских боевиков и задержали шесть пособников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Росгвардейцы также подбили 16 единиц спецтехники, шесть самоходных артиллерийских установок, четыре единицы бронетехники и один танк.

Задействованы бойцы и в поисковых мероприятиях, в ходе которых обнаружены несколько украинских складов боеприпасов. Так, за неделю изъято 34 тысячи патронов, 320 артиллерийских, реактивных и танковых снарядов, свыше 100 гранат, 15 ручных гранатометов и более 640 выстрелов к ним, а также 26 кг взрывчатых веществ.

Как ранее писал сайт KP.RU, во время специальных адресных мероприятий спецназовцы Росгвардии совместно с сотрудниками ОМВД по городу Херсон нашли необычный схрон. В подвале частного дома обнаружили тайник, где хранились 130 старинных рукописных икон.

В ведомстве добавили, что тайник принадлежал украинскому националисту - военнослужащему ВСУ в звании полковника, который с начала специальной военной операции сбежал в Киевскую область.

Напомним, Росгвардейцами в ходе проведения разведывательных мероприятий в Лисичанске на оставленных позициях вооруженных сил Украины были найдены рапорты интересного содержания.

В одном из них командир подразделения ВСУ Александра Коваленко пишет в СБУ и генпрокурору о «неэффективности командования своего подразделения», о том, что "на позициях его подразделения ждала смерть и смертельные ранения".