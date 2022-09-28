Служба безопасности Швеции допустила участие «иностранных сил» в авариях на «Северных потоках» Фото: REUTERS

Расследование утечек газа на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» передано Службе государственной безопасности Швеции. В ведомстве не исключают, что за этим могут стоять «иностранные силы».

«Служба безопасности взяла на себя предварительное расследование инцидента на Nord Stream. Преступление, которое расследуется, является грубой диверсией. Речь идет о серьезном преступлении, которое хотя бы частично может быть направлено против интересов Швеции. Не исключено и то, что за этим стоят иностранные силы», – сказано на сайте Службы безопасности королевства.

Как писал сайт KP.RU, вечером 26 сентября диспетчеры центра управления «Северного потока» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода, также сообщалось о ЧП с падением давления на «Северном потоке-2». Немецкие СМИ сообщили, что падение давления газа в «СП – 2» и обеих нитках «СП», предположительно, связано с диверсией.

В Швеции в то же время сообщили о подводных взрывах в районе утечек газа на «Северных потоках».

Между тем Россия намерена намерена созвать заседание Совета безопасности ООН в связи с авариями на газопроводах.