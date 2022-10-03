МИД РФ пообещал ответить Литве на высылку российского дипломата Фото: Виктор Гусейнов

Власти России ответят на высылку из Литвы временного поверенного в делах РФ Сергея Рябоконя, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ», – сказали в ведомстве журналистам.

Как писал сайт KP.RU, власти Литвы решили выслать из страны временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя. Он обязан покинуть республику в течение пяти дней.

Напомним, ранее Литва, а также Латвия, Эстония и Польша ввели запрет на въезд граждан России. Въезд в страны Балтии и Польшу запрещен даже тем россиянам, которые имеют шенгенские визы, выданные другими странам Евросоюза. Запрет действует для всех граждан Российской Федерации, имеющих действительную визу, полученную для поездки с целью туризма или бизнеса, в том числе для участия в спортивных соревнованиях или культурных мероприятиях.