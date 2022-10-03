Выход в море российской атомной подводной лодки «Белгород» вызвал тревогу на Западе Фото: Минобороны РФ

Руководство НАТО направило странам-членам предупреждение о мобилизации российской атомной подводной лодки К-329 "Белгород" с ядерной ракетой "Посейдон" на борту.

"Новая подводная лодка была спущена на воду в июле и сейчас погружена в арктические воды. НАТО опасается, что теперь «Белгород» проведет испытание суперторпеды «Посейдон»", — сообщила итальянская La Repubblica.

Журналисты добавили, что ракета также известна как «Оружие Апокалипсиса». Автор материала напомнил, что ракета предназначена для взрыва вблизи побережья, который приведет к радиоактивному цунами, способному разрушить такие города, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес.

Как рассказывал сайт KP.RU, сейчас в российском ВМФ есть две атомные подлодки, носители «Посейдона», - это подводные лодки «Белгород» и «Хабаровск». На борту каждой – по 6 таких ядерных дронов!

Напомним, "Посейдон" - это полностью роботизированный и быстроходный глубоководный аппарат с ядерной энергетической установкой. Имеет фактически неограниченную дальность хода. Идет под водой на глубине больше 1000 метров со скоростью - до 200 км/час. Его диаметр - 1,8 метра, длина - 20 метров, вес — около 100 т. Это самая большая торпеда в мире, она тяжелее стандартной в 30 раз. Мощность ядерной боеголовки - десятки мегатонн. Военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец рассказывал о новейшем российском оружии – роботизированном подводном аппарате «Посейдон», средств защиты от которого ни у кого в мире нет. Подробнее.