Il Giornale: для Евросоюза настал час расплаты из-за непродуманной политики в энергетической сфере Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главного редактора Il Giornale Никола Порро в своей колонке заявил, что для Евросоюза «настал час расплаты» из-за непродуманной политики в энергетической сфере и зависимости от поставок газа из России.

«Для нас настал час расплаты. У нас физически меньше газа, чем нам нужно. А тот объём, который у нас будет, дорого обойдётся», — написал он.

Он отметил, что европейский кризис в энергетической сфере начался ещё в октябре 2021 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что истоки энергокризиса в Европе кроются в насаждении западными политиками "зеленой повестки" По словам Путина, российская военная спецоперация на Украине и другие действия РФ никакого отношения к начинающемуся в ЕС энергокризису не имеют, а все подобные заявления западных политиков являются ложью.

До этого Путин назвал "экономическим самоубийством" политику западных стран в сфере энергетики. По его словам, кардинально изменить ситуацию не удастся и это может подорвать промышленность на Западе - эти процессы теперь будут ускоряться