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Политика4 октября 2022 8:14

Видео уничтожения техники ВСУ ударами артиллерии ВДВ показало Минобороны РФ

Уничтожены пять танков и шесть БМП
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Позиции противника обнаружили с помощью дронов

Позиции противника обнаружили с помощью дронов

Фото: Кадр видео

Колонна украинской военной техники уничтожена ударами артиллерии российских Воздушно-десантных войск (ВДВ). Видео с ударами по танкам, БМП и бронемашинам Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовано в телеграм-канале министерства обороны России.

Позиции украинских военных обнаружили с помощью дронов. Координаты передали артиллерии ВДВ, после чего последовали точные удары.

"В результате было уничтожено большое количество украинских военнослужащих, пять танков, шесть боевых машин пехоты, 23 боевые бронированные машины и 11 автомобилей", - уточнили в Минобороны РФ.

Как ранее писал сайт KP.RU, бойцы Росгвардии в ходе спецоперации на Украине за прошедшую неделю уничтожили более 130 украинских боевиков и задержали шесть пособников ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР).

Напомним, Вооруженные силы Украины понесли серьезные потери на Краснолиманском направлении под ударами российской авиации. Потери противника составили более 200 военнослужащих, 320 ранеными, уничтожено 10 танков и 25 боевых машин пехоты.