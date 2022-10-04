Глава МВД Сербии в ответ на призыв Киева к санкциям против РФ напомнил про бомбардировки Югославии

Белград призвал начать суд над военными преступниками в НАТО за бомбардировки Югославии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава министерства внутренних дел Сербии Александр Вулин напомнил послу Украины в стране Владимиру Толкачу про бомбардировки Югославии войсками НАТО в ответ на его призыв ввести санкции против России.

"При бомбардировках НАТО погибли десятки сербских мальчиков и девочек, - констатировал Вулин. - Не могу припомнить украинского требования провести особое заседание Совбеза ООН или ввести санкции в отношении агрессора против Сербии".

Министр обратил внимание, что "военные преступления не застаревают" и предложил мировой общественности быть последовательными: раз ряд стран требует суда за преступления в ходе конфликта на Украине, то следует привлечь к суду и убийц сербских детей при агрессии Североатлантического альянса.

Вулин добавил, что кричащим о территориальной целостности Украины следует вспомнить про то же самое право Сербии и пересмотреть признание независимости Косово, которое как Белград, так и Москва считают сербской территорией.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент Сербии Александр Вучич убежден, что события на Украине вполне способны столкнуть мир в глобальный вооруженный конфликт, который станет самым масштабным со времен Второй мировой войны. По крайней мере, именно так политик видит продолжение конфликта между Западом и Россией, идущий на территории Незалежной.

Напомним, Александр Вучич также заявил о предстоящем ухудшении ситуации в экономике Восточной и Центральной Европы из-за повышения цен на энергоносители. По его словам, государство не имеет субсидий для погашения задолженностей в компаниях, а предприятия самостоятельно не в состоянии платить по счетам.