Главы МИД Польши и Германии считают, что Россия должна выплатить Украине репарации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти России должны выплатить Украине репарации за нанесенный ущерб в ходе военной спецоперации, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

«Мы согласны, что война должна закончиться получением Украиной полной территориальной интегральности, привлечением к ответственности виновных в военных преступлениях и выплатой Россией военных репараций и компенсаций», – сказал дипломат.

Напомним, ранее Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны.

Как писал сайт KP.RU, ранее основатель и глава правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что намерен добиваться от Германии репараций за все то горе, которое страна причинила Польше во время Второй мировой войны. Он уже подсчитал сумму, которая, по его мнению, может компенсировать страдания польского народа – 1,3 триллиона евро.