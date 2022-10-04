Зеленский издал документ о непризнании указов Путина по Крыму, ЛДНР, Запорожской и Херсонской областям

Зеленский отказался признавать указы Путина, относящиеся к Крыму, республикам Донбасса, Запорожской и Херсонской областям. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором говорится о непризнании ряда указов президента Российской Федерации Владимира Путина. Речь идет о документах, касающихся Крыма, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, пишет РИА Новости со ссылкой на сайт офиса украинского президента.

В указе Зеленского сказано, что указы Путина о признании Крыма суверенным независимым государством от 17 марта 2014 года, о признании независимости республик Донбасса от 21 февраля 2022 года и о признании самостоятельности Запорожской и Херсонской областей якобы являются ничтожными, то есть не порождающими никаких юридических последствий. В подписанном Зеленским указе также говорится, что ничтожными признаются якобы «любые другие решения, акты и договоры, принятые, выданные и заключенные на основании и/или в связи с реализацией указанных указов президента Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что Совет Федерации ратифицировал закон о вступлении в состав России Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей. Теперь документ должен подписать Владимир Путин и страна уже официально прирастет новыми территориями.

Что будет после вступления новых территорий в состав России, рассказала в эксклюзивном интервью KP.RU эксперт Алена Булгакова.