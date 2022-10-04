Оператор «Северного потока – 2» начнет обследование газопровода после полицейского расследования Фото: REUTERS

Оператор «Северного потока – 2» – компания Nord Stream 2 AG – начнет обследование газопровода после завершения полицейского расследования полицией и снятия оцепления.

Как рассказал ТАСС представитель компании, в настоящее время полиция Копенгагена занимается расследованием на месте преступления на нитке газопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Дании. В Швеции зона территория утечки газа также оцеплена береговой охраной королевств.

«Компания-оператор взаимодействует со всеми задействованными государственными органами и приступит к обследованию и оценке состояния газопровода, когда будет завершено полицейское расследование на месте преступления и снято оцепление», – сообщили в Nord Stream 2 AG.

Как писал сайт KP.RU, вечером 26 сентября диспетчеры центра управления «Северного потока» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода, также сообщалось о ЧП с падением давления на «Северном потоке-2».

Между тем Служба безопасности Швеции назвала инциденты на газопроводах грубой диверсией и допустила участие в них «иностранных сил».

ФСБ России возбудила дело о международном терроризме из-за повреждений на «Северных потоках».