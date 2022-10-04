В МИД России заявили об опасности военного столкновения России и НАТО из-за поставок США вооружений Украине

В МИД России заявили, что США поставками вооружений Киеву приближает ситуацию к опасной черте конфликта России и НАТО. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Поставки вооружений Украине со стороны США приближают вероятность прямого военного столкновения России и НАТО. Об этом заявил заместитель главы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, выступая на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН во вторник 4 октября.

«США наращивают накачку Украины вооружением, предоставляют ее военным развединформацию, обеспечивают прямое участие своих боевиков и советников в конфликте, что не только затягивает боевые действия и ведет к новым жертвам, но и приближает ситуацию к опасной черте прямого военного столкновения России и НАТО», - цитирует Воронцова ТАСС.

Напомним, президент США Джо Байден во вторник 4 октября провел телефонный разговор с украинским лидером, в ходе которого пообещал Зеленскому очередной пакет военной помощи в 625 млн долларов. В новый пакет войдут HIMARS, боеприпасы и бронеавтомобили.

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