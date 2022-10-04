Российский Ан-26 ушел от столкновения с американскими беспилотниками в Сирии

Российский самолет уклонился от столкновения с американскими беспилотниками в Сирии. Фото: Иван ВИСЛОВ

Российский самолет Ан-26 ушел от столкновения с двумя американскими беспилотными летательными аппаратами в Сирии. Инцидент произошел в понедельник 3 октября. Об этом заявил во время брифинга во вторник 4 октября заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Олег Егоров.

«3 октября в 7:25 мск самолет Ан-26 военно-транспортной авиации ВКС России, выполнявший рейс в интересах снабжения подразделений российской группировки, был вынужден уклоняться от столкновения с американскими беспилотными летательными аппаратами MQ-9 и MQ-1, следовавшими по маршруту его движения на севере Сирии», - рассказал Егоров.

Генерал-майор отметил, что полеты беспилотных летательных аппаратов США и возглавляемой ими «международной антитеррористической коалиции» в ударном снаряжении в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики являются незаконными и добавил, что военные США уже не в первый раз нарушают положения Меморандума о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.

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