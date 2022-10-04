"Демократия по-украински": немцы вышли из себя после заявления Зеленского Фото: REUTERS

Читателей немецкого издания Die Welt возмутил отказ президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

"На отказ от переговоров должен последовать только один ответ — немедленное прекращение любой помощи Украине. Если они действительно хотят мира, они обязаны начать говорить", — написал комментатор.

"Зеленский делает то, что приказывает Вашингтон. <…> Военные цели США заключаются не в дипломатии или переговорах, а в смене власти в России", — предположил второй.

"Президент, которого поставили на пост США, делает именно то, что ему велят: продолжает борьбу с Россией до последнего украинца", — подчеркнул другой.

"Давайте подождем и посмотрим, на сколько еще хватит Запада, чтобы поддерживать Зеленского. Мы уже почувствовали, что значит "демократия по-украински" после выходок посла Мельника", — предложил еще один пользователь.

Напомним, президент Украины подписал указ о введении в действие решения СНБО Украины, которым запрещаются любые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. СНБО принял такое решение 30-го сентября, тем же числом датируется и указ Зеленского.

Как писал сайт KP.RU, тем самым Зеленский нанес жесткий хук в спину своим европейским и прочим союзникам. Корреспондент "Комсомольской правды" Александр ГРИШИН рассказал, чем это кончится для Украины. Все усилия западных "миротворцев" обнулены одним росчерком пера. Как и хоть какие-то перспективы Украины на выживание.

Тем временем, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва заинтересована в возобновлении переговоров с Киевом по мирному урегулированию ситуации на Украине, однако в настоящее время к этому нет никаких предпосылок.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.