Государственный долг США впервые в истории превысил 31 триллион долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственный долг Соединенных штатов впервые в истории превысил 31 триллион долларов. Об этом «рекорде» свидетельствуют цифры, обнародованные во вторник Минфином США.

По состоянию на 3 октября Соединенные Штаты были должны 31 триллион 123 миллиарда 887 миллионов 781 тысячу 401 доллар и 34 цента.

Держателями большей части долговых обязательств являются частные лица, на долю которых приходится свыше 24 триллионов долларов.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выразил мнение, что в обозримом будущем Соединенным Штатам придется объявить дефолт по внешнему долгу. Финансовые активы любого государства, номинированные в долларах США и евро, будут попросту украдены, отметил он.

Кстати, в конце 2021 года президент Соединенных Штатов Джозеф Байден подписал закон о повышении порога государственного долга США до 31,4 триллиона долларов. Таким образом, порог госдолга страны был увеличен на 2,5 триллиона долларов. Как отметила министр финансов США Джанет Йеллен, в том случае, если бы президент не подписал закон, Вашингтон мог столкнуться с дефицитом средств на финансирование работы правительства страны.