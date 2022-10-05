Захарова назвала аморальным предложение Германии и Польши о репарациях Украине со стороны России Фото: Иван МАКЕЕВ

Предложение Германии и Польши о выплате репараций Украине со стороны России неприлично и аморально, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Вообще просто неприлично, неприлично, непристойно и абсолютно аморально, что Польше и что Германии заявлять подобное, требуя от России каких-то компенсаций за период любой исторический», – сказала дипломат в эфире радиостанции Sputnik.

Как писал сайт KP.RU, накануне министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок заявил, что власти России должны выплатить Украине репарации за нанесенный ущерб в ходе военной спецоперации.

Напомним, ранее Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны. Как отметил дипломат, нота с требованием репараций выражает убежденность Польши, что стороны должны предпринять действия по урегулированию вопроса о компенсации материальных и нематериальных потерь, понесенных Варшавой во времена германской оккупации в 1939-1945 годах.