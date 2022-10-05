Решение о ремонте «Северных потоков» примут Швеция и Дания Фото: REUTERS

Окончательное решение о ремонте газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» будут принимать правительства Швеции и Дании, сообщает Шведское радио.

По его информации, компания-оператор должна будет подать заявку двум странам для проведения капитального ремонта и замены труб. Ситуация осложняется тем, что основной владелец трубопроводов «Газпром» внесен в санкционный список, хотя на их оператора санкции не наложены.

Как отмечается в сообщении, если правительства Швеции и Дании одобрят заявку Nord Stream AG, то таким образом дадут России «постоянную возможность в будущем использовать поставки газа в качестве средства давления». В случае, если заявку отклонят, есть вероятность, что морская вода вызовет коррозию труб, которая в итоге их разрушит.

Как писал сайт KP.RU, вечером 26 сентября диспетчеры центра управления «Северного потока» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода, также сообщалось о ЧП с падением давления на «Северном потоке-2».

Служба безопасности Швеции назвала инциденты на газопроводах грубой диверсией и допустила участие в них «иностранных сил».

ФСБ России возбудила дело о международном терроризме из-за повреждений на «Северных потоках».