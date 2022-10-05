Песков считает, что заявления США о применении HIMARS Украиной доказывает их вовлеченность в конфликт Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заявления Министерства обороны Соединенных Штатов о возможном применении Украиной реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по целям в Крыму доказывает вовлеченность Вашингтона в конфликт, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Такие заявления и прямо, и косвенно являются новыми подтверждениями непосредственной вовлеченности США в этот конфликт, что создает чрезвычайно опасную ситуацию», – сказал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Как писал сайт KP.RU, заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила, что предоставленные Вашингтоном Киеву РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним позволяют украинским военным поражать цели в том числе в Крыму.

Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что США фактически стали стороной конфликта на Украине.