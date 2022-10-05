Песков заявил, что обращение Путина к нации сегодня не планировалось

Пресс-секретарь президента Песков опроверг информацию об обращении лидера РФ к нации. Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что сегодня планируется обращение лидера России к нации. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов об "экстренном обращении к нации в связи с присоединением новых территорий".

"Нет, это не так. Это фейки", - сказал Песков.

Несколько ранее в ряде СМИ появилась информация, что президент России Владимир Путин якобы готовит новое обращение к нации.

Ранее обращение лидера РФ состоялось 30 сентября 2022 года в связи с успешным завершением референдумов и торжественным мероприятием по поводу вхождения в состав России четырех новых субъектов. Событие анонсировалось в официальных источниках информации, где оговаривались конкретные дата и время выступление.

В тот день перед подписанием договоров о вхождении в состав страны республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей, обращение транслировали на "уличных телевизорах" в крупнейших российских городах. На больших экранах крупных городов выступление посмотрели более 11 млн россиян.