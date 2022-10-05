Власти Запорожской области сообщили, что Украина готовит провокации с затоплением ЗАЭС

Рогов сообщил о планах СБУ затопить Запорожскую АЭС. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина готовит провокацию с затоплением Запорожской атомной электростанции. Об этом в среду 5 октября сообщил член администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По словам Рогова, украинские власти попытаются спровоцировать неконтролируемый сброс воды на каскаде ГЭС, чтобы затопить Запорожскую АЭС. Это могут быть Кременчугская, Среднеднепровская и ДнепроГЭС, отметил Рогов, добавив, что в последние три недели СБУ собирает информацию о возможных последствиях для АЭС в случае неконтролируемого сброса воды на этих объектах.

«Это наводит на мысли, что готовятся провокации, связанные с обрушением ДнепроГЭС или открытием шлюза», - цитирует Рогова ТАСС.

Ранее украинские военные неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС и прилегающие к ней территории.

Что будет, если Украина попадет ракетой в Запорожскую АЭС, рассказал эксперт Просвиринов в эксклюзивном интервью KP.RU.

Ранее сообщалось, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен нанести визит в Киев и в Москву. Темой визита Гросси будет консультации по возможности создания зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.